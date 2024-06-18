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Tuzla’da yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi yardım ediyor

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi bölgede yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 14:49
Tuzla’da yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi yardım ediyor

Tuzla’dan helen haberlerde İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktığı öğrenildi. Geniş alana kurulu fabrikada etkili olan yangına çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından bazı bitişikteki fabrikalar ve ormanlık alan da etkiledi. Sıçrayan yangına İstanbul’dan 56 araç ve 167 personel ile birlikte Kocaeli’den gönderilen itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İstanbul Valiliği de konuya yönelik açıklama yaparken, Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak’ta bulunan fabrikalar bölgesinde çıkan yangından bahsetti. Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini açıkladı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçramaması için gereken tedbirlerin alınacağını da vurguladı. İlk belirlemelerde bir yaralı ya da ölü olmadığı bildirilirken gereken açıklamaların Valilik tarafından yapılacağı aktarıldı. 

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