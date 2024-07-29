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Tuzla'da Yat İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'daki yat imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:17
Tuzla'da Yat İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'da Yat İmalathanesinde Yangın Olayı

Tuzla’nın İçmeler Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan tek katlı bir yat imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte, bölgedeki güvenlik önlemleri hızla alındı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları, itfaiye ekipleri tarafından süratle yürütüldü.

Yangın Kontrol Altına Alındı - İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak olay sonucunda imalathanede ciddi hasar meydana geldi. İlgili ekipler, yangının nedenini araştırmak üzere çalışmalara başladı.

Tuzla'da yat imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye...

Tuzla'da yat imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Tuzla'da yat imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye...

Tuzla'da yat imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

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