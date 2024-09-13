DOLAR
33,94 -0,17%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.804,19 -0,57%
BITCOIN
1.968.730,57 0,39%

Tuzla'da Zincir Market Sevkiyat Kamyonunda Yangın

Tuzla'da bir zincir marketin sevkiyat kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:17
Tuzla'da Zincir Market Sevkiyat Kamyonunda Yangın

Tuzla'da Yangın Paniği

Tuzla, Aydıntepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, zincir markete ait bir sevkiyat kamyonunda yangın çıktı. 34 BDK 928 plakalı kamyon, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde Kadıköy istikametine ilerliyordu.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Sürücünün hızlı bir şekilde aracı durdurmasıyla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay sonucunda kamyona zarar gelmiş olsa da, yangının daha fazla hasara yol açması önlendi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
3
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
6
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!