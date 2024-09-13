Tuzla'da Zincir Market Sevkiyat Kamyonunda Yangın

Tuzla'da Yangın Paniği

Tuzla, Aydıntepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, zincir markete ait bir sevkiyat kamyonunda yangın çıktı. 34 BDK 928 plakalı kamyon, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde Kadıköy istikametine ilerliyordu.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Sürücünün hızlı bir şekilde aracı durdurmasıyla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay sonucunda kamyona zarar gelmiş olsa da, yangının daha fazla hasara yol açması önlendi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Tuzla'da zincir markete ait sevkiyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta hasar oluştu.