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Tuzla'daki Göçük Olayında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tuzla'daki göçükte hayatını kaybeden iki işçi sonrası gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Müteahhit M.Z.V. da yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:36
Tuzla'daki Göçük Olayında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tuzla'da Göçük Olayında Gelişmeler

Tuzla'da, kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kimler Gözaltına Alındı?

Olay, Tepeören Mahallesi’nde özel bir firmaya ait kazı alanında gerçekleşti. Göçük altında kalan çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne (46) bu olaya kurban gitti.

Ardından, kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K., kırıcı operatörleri S.A. ve K.A. gözaltına alındı. Ayrıca, bugün yakalanan müteahhit M.Z.V.'nin emniyetteki işlemleri de tamamlandı.

Adli Süreç Başladı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, müteahhit M.Z.V. için tutuklanmasını talep ederken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Olayın Detayları

Göçük olayı, Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta meydana geldi. Olay sırasında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 kişi gözaltına alınmış, bugün ise müteahhit M.Z.V. yakalanmıştır.

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