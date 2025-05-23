DOLAR
39,03 -0,26%
EURO
44,3 -0,55%
ALTIN
4.176,04 -1,37%
BITCOIN
4.332.989,58 -0,02%

Tuzla'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

Tuzla'daki kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın sonrası öğrenciler güvenli alana tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 04:53
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 04:53
Tuzla'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

Tuzla'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Olayı

Tuzla'da bulunan kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın, panik yarattı. İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde yer alan ve 2500 öğrencinin kalabileceği kapasiteye sahip yurtta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Öğrenciler Güvenli Alana Tahliye Edildi

Yangının çıkmasının ardından, binanın giriş katını ve üst katlarını saran duman nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı yurt bahçesine çıkarıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ardından yurt içinde duman tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren bu süreçte öğrenciler, yurt bahçesinde bekletilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öğrencilerin Durumu İyi

Yangın sırasında dumandan etkilenen öğrencinin olmaması sevindirirken, panik yaşayan bazı öğrenciler, yurt görevlileri tarafından sakinleştirildi. Olay, yurtta oldukça dikkatli bir şekilde yaşandı ve güvenlik ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Tuzla’da 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir...

Tuzla’da 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

Tuzla’da 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir...

Tuzla’da 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'deki Mobilya Atölyesinde Yangın: Mangal Kömürü Deposuna Sıçradı
2
Bayrampaşa'da Kanalizasyon Çalışması Göçüğüne İşçi Kapıldı
3
Bakan Memişoğlu, Kocaeli'de Ebelik Kongresi'nde Normal Doğum Oranlarındaki Düşüşü Açıkladı
4
Aydın'da Tragik Traktör Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Ankara Kalesi Restorasyonu Tamamlandı: Surlar Güçlendirildi
6
Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üretimi: 2 Zanlı Gözaltında
7
Yumaklı: Yeni Tarım Teknolojileri ile Tarım 5.0'a Geçiş Yapılacak

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL