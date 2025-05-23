Tuzla'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

Tuzla'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Olayı

Tuzla'da bulunan kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın, panik yarattı. İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde yer alan ve 2500 öğrencinin kalabileceği kapasiteye sahip yurtta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Öğrenciler Güvenli Alana Tahliye Edildi

Yangının çıkmasının ardından, binanın giriş katını ve üst katlarını saran duman nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı yurt bahçesine çıkarıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ardından yurt içinde duman tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren bu süreçte öğrenciler, yurt bahçesinde bekletilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öğrencilerin Durumu İyi

Yangın sırasında dumandan etkilenen öğrencinin olmaması sevindirirken, panik yaşayan bazı öğrenciler, yurt görevlileri tarafından sakinleştirildi. Olay, yurtta oldukça dikkatli bir şekilde yaşandı ve güvenlik ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Tuzla’da 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

Tuzla’da 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş katında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.