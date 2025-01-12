Tuzla'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul Tuzla'da bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 07:13
Tuzla'daki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul Tuzla'daki Palet Fabrikasında Yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde bulunan palet üretim ve depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yaklaşık 1000 metrekare alana sahip olan fabrikada meydana gelen yangın, kapalı alanda başlamış ve kısa sürede depolama sahasındaki paletlere sıçramıştır. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de destek vermesiyle yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikada belirli ölçüde hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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