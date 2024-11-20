Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki Olay Soruşturuluyor

Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olayın titizlikle soruşturulduğunu duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olaya dair basın açıklaması yapma gerekliliği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) 12 Kasım 2024 tarihli kararına atıfta bulunarak, geri gönderme merkezinde gerçekleşen iddiaların mülkiye ve jandarma müfettişleri tarafından kapsamlı bir şekilde incelendiği ifade edildi.

Ayrıca, olayın tüm yönleriyle incelendiği ve bu konuda gereken her şeyin yapılacağı mesajı verildi.

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