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Tuzla Meclisi'nde Kadınlar Günü Tartışması

Tuzla Belediye Meclisi'nde kadınlar gününde erkek personel görevlendirilmesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:52
Tuzla Meclisi'nde Kadınlar Günü Tartışması

Tuzla Belediye Meclisi'nde Kadınlar Günü Tartışması

Tuzla Belediye Meclisi, halk plajındaki kadınlar gününde erkek personel görevlendirilmesi ile ilgili tartışmalar yaşandı. Bu konuyla ilgili görüşlerini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant, "Birçok arkadaşımız da anlayamadı bu konuyu. Madem kadınlar günü yapılıyor, orada görev alacak 10 bayan personel mi yoktu?" dedi.

Meclis Toplantısında Tartışmalar

Meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Can başkanlığında gerçekleştirildi. Kant, halk plajındaki hizmetin pozitif olduğunu ancak personel durumunu sorguladı. "Burada ya bir bilgisizlik var ya da kasıt var. Bunu da Tuzla'daki vatandaşlarımızın, kamuoyunun takdirine bırakıyorum," şeklinde konuştu.

Başkan Bingöl ve Hayvan Barınağı Eleştirisi

Kant, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün hayvanlar konusundaki açıklamalarına da değinerek, "Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının açılışını gerçekleştirdik," dedi.

Tuzla-Pendik-Adalar Deniz Yolu Hattı

Kant, Tuzla-Pendik-Adalar deniz yolu hattı hakkında da eleştirilerde bulundu ve bu hattın gerçek amacının Tuzla'yı İstanbul'un en ucuna bağlamak olduğunu vurguladı. "Söz, iki aylık bir tekne kiralayıp insanları Adalar'a denize götürmeye döndü," ifadesini kullandı.

CHP'nin Yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ali Ekber Kızılkan, bu durumla ilgili kendisine verilen cevabı aktardı: "Elimizde kadın antrenör olmadığı için böyle bir uygulama yaptık," dedi. Kızılkan, halk plajının açılmasının Tuzla'ya katkı sağladığını ifade ederek, "İnsanlar gidiyor, o plajdan faydalanıyor, çok da mutlular," sözlerini ekledi.

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