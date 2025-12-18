Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz İlçe Birimlerini Denetledi

Denetimin kapsamı ve amaç

Tuzluca İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 31/Ç maddesi gereğince ilçe bünyesindeki birimlerde denetim ve incelemelerde bulundu. Denetimlerde, yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

İncelenen birimler

Kaymakam Yılmaz, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü'nde yapılan idari ve mali işlemleri yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Vurgu ve beklentiler

Denetimler sırasında Kaymakam Yılmaz, hizmetlerin mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kapanış

Denetimler kapsamında personelle görüşen Kaymakam Yılmaz, çalışanlara başarı dileklerini ileterek incelemelerini tamamladı.

KAYMAKAM YILMAZ’DAN İLÇE BİRİMLERİNE DENETİM