DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz İlçe Birimlerini Denetledi

Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, 5442 sayılı kanun gereği Tuzluca İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:27
Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz İlçe Birimlerini Denetledi

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz İlçe Birimlerini Denetledi

Denetimin kapsamı ve amaç

Tuzluca İlçe Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 31/Ç maddesi gereğince ilçe bünyesindeki birimlerde denetim ve incelemelerde bulundu. Denetimlerde, yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı.

İncelenen birimler

Kaymakam Yılmaz, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü'nde yapılan idari ve mali işlemleri yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Vurgu ve beklentiler

Denetimler sırasında Kaymakam Yılmaz, hizmetlerin mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik hassasiyet gösterilmesini istedi.

Kapanış

Denetimler kapsamında personelle görüşen Kaymakam Yılmaz, çalışanlara başarı dileklerini ileterek incelemelerini tamamladı.

KAYMAKAM YILMAZ’DAN İLÇE BİRİMLERİNE DENETİM

KAYMAKAM YILMAZ’DAN İLÇE BİRİMLERİNE DENETİM

KAYMAKAM YILMAZ’DAN İLÇE BİRİMLERİNE DENETİM

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
4
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
5
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
6
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
7
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor