TYB'den Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı; edebiyat dünyasındaki yeri ve TYB'deki rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:24
Türkiye Yazarlar Birliği, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını duyurdu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türk edebiyatının mümtaz simalarından, şairliğin, fikir adamlığının ve dava erliğinin abide şahsiyetlerinden, Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucularından, aziz büyüğümüz Yavuz Bülent Bakiler, Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Mekanı cennet, makamı ali, menzili mübarek olsun.

TYB mesajında, Bakiler ile birlikte bir devrin ufku, bir şiir irfanı ve bir dava ruhunun hafızalarda yeniden canlandığı vurgulandı.

Mesajda ayrıca, Bakiler'in milli ve manevi değerlerin sesi olduğu, Türk dünyasının dertlerini kendi derdi bilen bir gönül eri olduğu, kelamı ve vakar-istikametiyle nesillere örnek teşkil ettiği ifade edildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucu iradesinde, merhum Mehmet Doğan'ın öncülüğüyle yan yana duran, fikir ve edebiyat dünyamıza iz bırakan müstesna bir kalemdi. TYB ailesi, iki büyük emanet sahibinin hatıralarıyla bir kez daha hüzün ve şükran duygusu içinde olduğunu belirtti.

Rabbim, Yavuz Bülent Bakiler'i rahmetiyle kuşatsın, ruhunu ila yevmil kıyame şadü handan eylesin. Sevenlerine, dostlarına, ailesine ve bütün kültür-edebiyat camiamıza sabır ve metanet ihsan eylesin. Başımız sağ olsun.

