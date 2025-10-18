TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar İzmir'de: Tütün, Nar ve Ayva Hasadı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar İzmir'de Üreticilerle Bir Araya Geldi

Torbalı, Menderes ve Selçuk ziyaretleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerinde üreticilerle buluştu ve hasat çalışmalarına katıldı.

Bayraktar, ilk olarak Torbalı ilçesinde tütün üreticileriyle görüşerek tütün fabrikasını ziyaret etti. Ardından Menderes ilçesinde de tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Selçuk'ta nar ve ayva hasadı

Daha sonra Selçuk ilçesinde nar ve ayva hasadına katılan Bayraktar, bölgedeki üretimin kalitesine vurgu yaptı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin maliyetler karşısında tütüne devletten destek talep ettiğini belirtti ve firmalardan fiyat ile avans desteği istediğini aktardı.

Gençleri tarımda tutma çağrısı

Bayraktar, gençlerin tarımdan uzaklaşmasının sonuçlarına dikkat çekerek, "Üreticimiz para kazanamadığı zaman biz gençlerimizi tutamıyoruz. Yeni gelen jenerasyon üretim yapmak istemiyor. Gençleri sadece tütün üretiminde değil bütün tarımsal üretimlerde, hayvansal üretimde tutmanın yollarını bulmak zorundayız." dedi. Bu konuda hükümete ilettikleri talebin gençlere pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi.

Gıda güvenliği ve bölgesel avantajlar

Tarımda çalışan genç sayısının azalmasının gıda güvenliğini tehdit edeceğini vurgulayan Bayraktar, ülkenin beslenme kapasitesinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Selçuk bölgesinin ayva ve nar üretiminde avantajlı konumda olduğunu belirterek, Sakarya'da 100 bin tonluk üretim potansiyeli bulunan ayva üretiminin dondan olumsuz etkilendiğini, buna karşılık Selçuk'taki ayva ve nar üreticilerinin don felaketinden etkilenmediğini, bunun bölge için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Bayraktar, üreticilerin gelir sağlama koşullarının iyileştirilmesi ve gençlerin tarımda tutulması için hem devlet hem de sektör paydaşlarından ortak çaba gerektiğini yineledi.

