TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar İzmir'de: Tütün, Nar ve Ayva Hasadı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerinde üreticilerle hasada katıldı; destek ve gençlerin tarımda kalması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:11
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar İzmir'de: Tütün, Nar ve Ayva Hasadı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar İzmir'de Üreticilerle Bir Araya Geldi

Torbalı, Menderes ve Selçuk ziyaretleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İzmir'in Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerinde üreticilerle buluştu ve hasat çalışmalarına katıldı.

Bayraktar, ilk olarak Torbalı ilçesinde tütün üreticileriyle görüşerek tütün fabrikasını ziyaret etti. Ardından Menderes ilçesinde de tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Selçuk'ta nar ve ayva hasadı

Daha sonra Selçuk ilçesinde nar ve ayva hasadına katılan Bayraktar, bölgedeki üretimin kalitesine vurgu yaptı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin maliyetler karşısında tütüne devletten destek talep ettiğini belirtti ve firmalardan fiyat ile avans desteği istediğini aktardı.

Gençleri tarımda tutma çağrısı

Bayraktar, gençlerin tarımdan uzaklaşmasının sonuçlarına dikkat çekerek, "Üreticimiz para kazanamadığı zaman biz gençlerimizi tutamıyoruz. Yeni gelen jenerasyon üretim yapmak istemiyor. Gençleri sadece tütün üretiminde değil bütün tarımsal üretimlerde, hayvansal üretimde tutmanın yollarını bulmak zorundayız." dedi. Bu konuda hükümete ilettikleri talebin gençlere pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi.

Gıda güvenliği ve bölgesel avantajlar

Tarımda çalışan genç sayısının azalmasının gıda güvenliğini tehdit edeceğini vurgulayan Bayraktar, ülkenin beslenme kapasitesinin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Selçuk bölgesinin ayva ve nar üretiminde avantajlı konumda olduğunu belirterek, Sakarya'da 100 bin tonluk üretim potansiyeli bulunan ayva üretiminin dondan olumsuz etkilendiğini, buna karşılık Selçuk'taki ayva ve nar üreticilerinin don felaketinden etkilenmediğini, bunun bölge için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Bayraktar, üreticilerin gelir sağlama koşullarının iyileştirilmesi ve gençlerin tarımda tutulması için hem devlet hem de sektör paydaşlarından ortak çaba gerektiğini yineledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (fotoğrafta), İzmir'in...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (fotoğrafta), İzmir'in Torbalı, Menderes ve Selçuk ilçelerini ziyaret edip üreticilerle hasat yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (fotoğrafta), İzmir'in...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta doğal gaz hattında yangın: 2 kişi yaralandı
2
Erzincan'da 163 Hafız için İcazet Töreni
3
Mardin'de 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri Başladı
4
Manisa'da FETÖ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Karabük Eskipazar'da Tırla Minibüs Çarpıştı: 9 14 Yaş Altı Futbolcu Yaralandı
6
Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek
7
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)