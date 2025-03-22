TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Su Günü Mesajı: Su, Gelecek Nesillerin Hakkıdır

Dünya Su Günü'nde Kritik Açıklama

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, suyun gelecek nesillere zarar görmeden aktarılmasının hem bir gereklilik hem de gelecek nesillerin temel hakkı olduğunu ifade etti. Bayraktar, bu bağlamda su kaynaklarının geliştirilmesinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin önemine değindi.

“Buzulların Korunması” Teması

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl belirli bir tema ile kutlanan Dünya Su Günü bu yıl “Buzulların Korunması” temasıyla kutlandı. Bayraktar, suyun küresel ölçekte yaşamsal bir kaynak olduğu konusunda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

Su Rekabeti ve Tarımsal İhtiyaçlar

Dünyada suyun en fazla tarım sektöründe kullanıldığına dikkat çeken Bayraktar, nüfus artışıyla birlikte artan gıda ihtiyacının tarımsal su talebini de artırdığını, bu durumun sektörde su rekabetine yol açtığını belirtti. İklim değişikliği ile sınırlı su kaynaklarının etkin kullanımının önemini vurgulayan Bayraktar, "Ülkemizde sulanabilir arazi miktarsının 8,5 milyon hektar olduğunu, gelişen teknoloji ile bunun 10,5 milyon hektara çıkmasının öngörüldüğünü" aktardı.

Gıda Üretiminde Sulama Önemli

Mevcut durumda 7,2 milyon hektar alanın sulamaya açıldığını ifade eden Bayraktar, sulama randımanının %52 ve sulama oranının %69 seviyesinde olduğunu belirtti. Geçim kaynaklarının artırılması için sulama tesislerinin inşasının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Su Fakirliği Uyarısı

Türkiye'nin iklim değişikliği nedeniyle su fakiri olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Bayraktar, 2030 yılına kadar kişi başı su kullanım potansiyelinin 1000 metreküpün altına düşebileceğini belirtti. Bu gelecekte bitkisel ve hayvansal üretimde sürdürülebilirlik sorunları yaratabilir.

Çiftçilere Destek Çağrısı

2023 yılı itibarıyla tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin %50 indirimle desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, çiftçilerin maliyetlerini düşürme yönünde acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Vahşi Sulama Yöntemleri Sonlandırılmalı

Bayraktar, verim kaybına ve toprak tuzlanmasına neden olan vahşi sulama yöntemlerinin sonlandırılması gerektiğini belirtti. Modern sulama sistemlerine geçişin artırılması için teşvik ve kredi imkânlarının artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Konya Ovası Projesi gibi önemli projelerin hızla tamamlanmasının önemine dikkat çekti.