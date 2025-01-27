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UAD Başkan Yardımcısı Sebutinde'ye İntihal İddiası: Hukukta Yeni Bir Skandal mı?

UAD Başkan Yardımcısı Julia Sebutinde'nin Filistin'le ilgili muhalefet şerhinde intihal yaptığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:31
UAD Başkan Yardımcısı Sebutinde'ye İntihal İddiası: Hukukta Yeni Bir Skandal mı?

İntihal İddiaları Ortaya Çıktı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkan Yardımcısı Julia Sebutinde'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği uygulamalarla ilgili olarak 19 Temmuz 2024'te yayımladığı danışma görüşündeki muhalefet şerhinde intihal yaptığı iddiaları gündeme geldi.

Sergey Vasiliev'in Açıklamaları

Uluslararası Ceza Hukuku Profesörü Sergey Vasiliev, bu durumu "UAD tarihinde bir ilk" olarak tanımlarken, akademik dünyada intihalin sonuçlarının çok ciddi olduğunu vurguladı. Vasiliev, "Bir öğrenci tezinde böyle bir intihal tespit edilseydi, sınav sonuçları iptal edilir ve öğrenci sınavlardan menedilirdi," şeklinde konuştu.

Sosyal Medyadaki Paylaşım

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü'nden tarih doktorasına sahip araştırmacı Zachary Foster, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sebutinde'nin muhalefet şerhinde Douglas J. Feith'in 2021'de yayımlanan makalesinden kaynak göstermeden doğrudan alıntılarda bulunduğunu öne sürdü. Foster, Sebutinde'nin 'Filistin' teriminin tarihsel kullanımına ilişkin bölümlerde Feith'in makalesinden birden fazla cümleyi küçük değişikliklerle kopyaladığı iddiasında bulundu.

UAD'deki Rolü ve İstifası

Sebutinde, UAD'de kritik bir pozisyonda görev yaparken, Başyargıç Nevvaf Selam'ın Lübnan'da yeni hükümeti kurmak üzere görevlendirilmesinin ardından mahkemenin en yetkili üyesi konumuna geldi. Ayrıca, Sebutinde, UAD'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarına dair danışma görüşüne karşı oy kullanan yargıçlar arasındaydı.

Soykırım Davasındaki Tutumu

Yargıç Sebutinde, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasında, 26 Ocak 2024'te verilen geçici tedbir kararlarına karşı oy kullandı. Özellikle, İsrailli yargıç Aharon Barak'ın bile bazı maddelerde Güney Afrika lehine oy kullandığı bu davada, Sebutinde'nin tüm maddelere karşı oy vermesi dikkat çekmişti. Ayrıca, UAD'nin 24 Mayıs 2024 tarihli ek geçici tedbir kararındaki tüm maddelere de karşı oy kullanmıştı.

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