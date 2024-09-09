UAEA Başkanı Grossi'den İran'a Nükleer Program Açıklamaları

UAEA Başkanı Grossi, İran'daki Nükleer Sorunları Ele Aldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın barışçıl nükleer programı için gerekli sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Grossi, İran'ın Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkan güvenlik sorunlarının XI toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında yanıtladığı sorulara değindi.

Ukrayna'daki Nükleer Güvenlik Üzerine Değerlendirme

Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerde, ülkedeki nükleer santrallerin güvenliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. "Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanan istikrarsızlık, düzenli patlamalar ve İHA saldırıları nükleer kaza riskini artırıyor," diye ekledi.

İran ile İşbirliği Çağrısı

Grossi, İran'ın yaklaşık 3,5 yıldır Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti. "Bunlar, Ajans’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence sunabilmesi için çözülmesi gereken sorunlardır," dedi. 4 Mart 2023'te sağlanan Ortak Mutabakat üzerinde geçerli bir ilerleme olmadığını vurguladı.

Gelecek Planları ve İran Ziyareti

Grossi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile diyaloğu yeniden başlatmak üzere irtibata geçtiğini ifade etti. En yakın zamanda İran’a yapabileceği bir ziyareti düşünüyor. Ayrıca, Abbas Erakçi’nin yeni Dışişleri Bakanı olmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.