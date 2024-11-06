UAEA Başkanı Grossi İran Ziyaretini Müjdeledi

UAEA Başkanı Grossi'nin İran Ziyareti Hakkında Açıklamaları

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Dünya Füzyon Enerji Grubu" yıllık toplantısında basın mensuplarının karşısına geçti. Grossi, bazı görüşmelerinin ardından İran'a yapmayı planladığı ziyareti duyurdu.

Görüşmeler Sürüyor

Grossi, İran'daki yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan müzakerelerin ardından "İranlı muhataplarımızla bir sonraki ziyaretim hakkında konuşuyoruz, muhtemelen birkaç gün içinde olacak. Halen tarihi teyit etmemiz gerekiyor ama bu ziyaret yapılacak" şeklinde konuştu.

ABD'nin Yeni Yönetimi ile İlişkiler

Grossi, Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturmasının, İran ile müzakerelerin seyrinde herhangi bir değişiklik yaratıp yaratmayacağına yönelik bir soruyu da yanıtladı. Grossi, "Yeni yönetim elbette yeni ayarlamalar ve farklı yaklaşımlar anlamına geliyor. Trump yönetimiyle zaten çalıştım, aynı şekilde devam etmeyi bekliyorum" dedi.

Nükleer Füzyon Enerjisi Üzerine Değerlendirmeler

Nükleer füzyon enerjisinin geleceği hakkında kesin bir tarih vermenin zorluğuna değinen Grossi, toplantıya katılan İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'in de nükleer füzyon enerjisinin İtalya için önemli bir çözüm olduğunu belirtti. Ayrıca, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, hükümetlerinin temiz ve güvenli nükleer enerji konusundaki araştırmaları teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, İtalya, 1963-1990 yılları arasında nükleer enerji üretip kullanmış, ancak Çernobil felaketinin etkileri sonrasında 1987'de yapılan halk oylaması ile nükleer santrallerini 1990 yılında kapatmıştır.