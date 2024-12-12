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UAEA Başkanı Grossi, Ukrayna'da Dronlu Saldırıya Tepki Gösterdi

UAEA Başkanı Grossi, Ukrayna'da Ajansa ait aracın dronla vurulmasına tepki gösterdi ve olayın ciddi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:12
UAEA Başkanı Grossi, Ukrayna'da Dronlu Saldırıya Tepki Gösterdi

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'den Sert Tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Tesisi'nde görevini tamamlayan Ajansa ait konvoyun dönüş yolunda dronla saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırı Detayı

Grossi, UAEA Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 10 Aralık tarihinde Zaporijya Nükleer Santrali'nde görevli Ajans çalışanlarını tesise bırakıp dönerken, üzerinde açıkça UAEA yazılı aracın “gezici mühimmat” adı verilen dronla vurulduğunu belirtti.

Yaralanan Çalışanlar Yok

Toplantıda, arka tarafı tamamen zarar görmüş aracın fotoğrafını paylaşan Grossi, aracın içinde bulunan biri güvenlik görevlisi iki çalışanın da yaralanmadığını ifade etti.

Ciddiye Alınacak Bir Olay

Bu olayın görünmez bir kaza olmadığını vurgulayan Grossi, durumu Ajans tarafından inceleme altına alacaklarını açıkladı. Grossi, "Dün de söylediğim gibi, eğer nükleer tesislere saldırıda bulunmak yanlışsa, bu koşullar altında nükleer tesislerin güvenlik ve emniyetini sağlamak için çalışanların hedef alınması hususunda ne düşüneceğimizi siz tahayyül edin." dedi.

Doğrudan Saldırı İddiası

Grossi, bu olayın doğrudan bir saldırı olduğunu belirterek, kesin bilgiye sahip olmadan saldırıyı kimin yaptığına dair bir yorumda bulunamayacaklarını ifade etti. "Bunu her kim yapmışsa ne yaptığını kesinlikle biliyordu. Konvoyda 3 Ukrayna aracı ve bir de UAEA aracı vardı ve bizim aracımız vuruldu. Bunun bize zarar verme ya da korkutma amacı taşıdığı açık," dedi.

Operasyon Devam Edecek

Ajansın burada yürüttüğü operasyonu sonlandırmayacağını ve çalışmalara devam edeceğini belirten Grossi, daha önce de çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, ancak bu seferkinin kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Toplumun Desteği Çağrısı

Grossi, başta savaşan taraflar olmak üzere uluslararası topluma, Ajansın nükleer güvenliği sağlamak için yürüttüğü çalışmaları desteklemesi ve nükleer tesisleri tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmaları konusunda çağrıda bulundu.

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