UAEA Genel Direktörü Grossi, İran ile Nükleer Müzakerelerin Yeni Yolunu Değerlendirdi

UAEA Genel Direktörü Grossi'den Kritik Açıklamalar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, İran'ın uranyumu neredeyse askeri düzeyde zenginleştirdiğini ve bu nedenle yeni müzakere yolları bulmaları gerektiğini ifade etti. Grossi, Roma'da düzenlenen 17. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nda, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İran ile İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Grossi, İran ile İsrail arasında doğrudan saldırıların yaşandığını belirterek, “İran meselesi benzeri görülmemiş bir aşamadadır.” dedi. Tahran'ı yakın zamanda ziyaret ettiğini ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmeler yaptığını aktardı. Grossi, daha önceki Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) artık geçerli olmadığını vurgulayarak, “İran, nükleer gelişme düzeyine ulaştığı için uranyumu neredeyse askeri düzeyde zenginleştiriyor, bu nedenle farklı bir yol bulmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki Riskler

Grossi, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Ukrayna’daki Zaporijya nükleer santrali ile ilgili olarak “durum neredeyse sürdürülemez” değerlendirmesini yaptı. Santralin Rus kontrolü altında kalmasının tehlikelerine dikkat çeken Grossi, buranın cephe hattında bulunmasının sorunlar yarattığını, birkaç kez doğrudan saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Elektrik kesintilerinin santralde büyük riskler oluşturduğunu söyleyen Grossi, “Nükleer kazaların yaşanma olasılığı gerçek” dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik altyapısı üzerindeki askeri baskısının devam ettiğini vurgulayan Grossi, sorunlara diplomatik çözümler bulmak için iletişimi sürdürmenin önemine değindi.

Grossi, “Ben (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuştuğum için çok eleştirildim ama kiminle konuşmalıyım? Diplomatik iş, her zaman konuşmak üzerine kuruludur.” şeklinde konuşarak, diplomasiye duyulan ihtiyacı yineledi.