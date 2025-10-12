UBP 50. Kuruluş Yıldönümü: Ersin Tatar 'Federasyon Defteri Tarihin Mezarlığına Gömüldü'

Ulusal Birlik Partisi 50. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bakanlar, milletvekilleri ve Türkiye ile KKTC'den davetliler katıldı.

Ersin Tatar: "Federasyon defteri, tarihin mezarlığına gömüldü"

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC bayrağı ile ülkesini son 5 yıldır uluslararası platformlarda temsil ettiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının iki devletlilik vizyonu doğrultusunda yoluna devam etmek istediğini söyledi. Tatar, Rumlara hitaben "Silahlanmayı bırakın. Boyunuzdan büyük, tehlikeli işlere kalkışmayın. Gelin iki devletli çözüm vizyonuyla, yepyeni bir zeminde, hep birlikte Ada'mızda işbirliği yapalım" çağrısında bulundu.

Tatar, UBP'nin kökenlerinin Kıbrıs Türk halkının 100 yılı aşan varoluş mücadelesine ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)'ye dayandığını ifade ederek, "UBP demek, Kıbrıs Türkü demektir. UBP demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. UBP demek, ana vatan Türkiye ve Türk halkıyla sarsılmaz tarihsel bağlar demektir" dedi. Konuşmasında partiye ve geçmişe vurgu yaparak, UBP'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin savunucusu olduğunu belirtti.

19 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili de konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının hem Rum kesimine hem de dünyaya bir mesaj vereceğini belirterek, "Federasyon defteri, tarihin mezarlığına gömüldü. Şimdi bazıları, kapanmış, tüketilmiş, son kullanma tarihi geçmiş ve sadece Rum'a yarayan federasyon defterini yeniden açacaklarmış. Ersin Tatar olarak ben de diyorum ki 'O iş biteli çok oldu beyefendi.' O defter çoktan kapandı ve tarihin mezarlığına gömüldü." ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel: UBP, Bu Topraklarda Var Olmanın Adıdır

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, resepsiyonda partinin yalnızca siyasal bir yapı olmadığını, aynı zamanda onurlu bir davanın zaferi ve devletleşme sürecinin 50. yıl dönümünü temsil ettiğini vurguladı. Üstel, "UBP, bu topraklarda var olmanın adıdır. UBP, direnişin, milli mücadelenin ve özgürce yaşamın adıdır" dedi.

Üstel, partinin KKTC'de güçlü devlet anlayışına hizmet ettiğini belirterek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduklarını, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın izinde olduklarını söyledi. Ayrıca TMT ruhunun ve halkın desteğinin partinin güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Gösterimler ve Konser

Resepsiyonda UBP'nin 50. kuruluş yıl dönümü anısına kısa bir belgesel gösterimi yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, Semicenk sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

