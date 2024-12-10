Üç Saati Aşan Rötarlarda Yolculara Tazminat Hakkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş iptali dışında rötar durumunda da yolculara tazminat ödeneceğini duyurdu. Yeni düzenleme ile iç hat uçuşlarındaki 3 saat ve üzeri gecikmeler için yolculara 100 avro tazminat verilecek.

Bakan Uraloğlu, bu değişikliğin kapsamını anlatarak, "Daha önce uçuş iptallerinde tazminat ödeniyordu, ancak gecikme durumunda böyle bir uygulama yoktu. Yeni düzenleme ile yolcuların hakları güçlendirildi" dedi.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, teknik ve operasyonel nedenlerle oluşan rötarların tazminatı ile ilgili detayları paylaştı. Dış hat uçuşları için belirlenen tazminatlar ise şöyle: 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 avro, 1500 ila 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 avro, 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar içinse 600 avro ödenecek. Tazminatlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz satış kuru üzerinden Türk lirası cinsinden hesaplanacak.

Uraloğlu, bu değişikliğin havayolu şirketlerinin operasyonel planlamalarını iyileştirmesine ve yolcuların haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Ayrıca yeni düzenlemenin hava yolu işletmeleri için daha az yoğun olan kış döneminde hayata geçirileceği ve yaz dönemi için olumlu etkilerinin beklenildiği ifade edildi.