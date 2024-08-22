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Uçak Kanadında Yürüyen Yolcu Gözaltında

Avustralya'da bir yolcu, acil durum kapısından çıkıp uçağın kanadında yürüyünce gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:45
Uçak Kanadında Yürüyen Yolcu Gözaltında

Avustralya'da İlginç Olay

Melbourne Havalimanı'na iniş yapan bir uçağın yolcusu, acil durum kapısını açarak uçağın kanadına çıkarak yürüdü. Olay, uçak Sydney'den geldiğinde yaşandı.

Yetkililer Olayı Açıkladı

Melbourne Havalimanı yetkilileri, uçak park ettikten sonra bir yolcunun acil durum kapısını açtığını ve doğrudan uçağın kanadına geçiş yaptığını bildirdi. Yolcu, kaydıraktan inmediği sürece, bu davranışları sergilemeye devam etti.

Polisin Müdahalesi

Yetkililer, kanada çıkarak yürüyen yolcunun daha sonra aşağı inip, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti. Olayı gören bazı diğer yolcular, gözaltına alınan kişinin acil durum kapısını açmadan önce "tuhaf" hareketler sergilediğini ifade etti.

Sonuç olarak, Melbourne Havalimanı'ndaki bu olay, yetkililerin ve polislerin dikkatini çekti ve yolcunun gözaltına alınmasıyla son buldu.

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