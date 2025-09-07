DOLAR
Uçaklarda Ücretsiz Su Zorunlu: Her Yolcuya En Az 200 ml

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatıyla her yolcuya uçuş sırasında en az 200 ml ücretsiz içme suyu zorunlu olacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 12:42
Uçaklarda Ücretsiz Su Zorunlu: Her Yolcuya En Az 200 ml

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderilen talimata göre, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesinin zorunlu olacağını açıkladı.

Uraloğlu, uygulamaya ilişkin bilgi verirken şunları söyledi: "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında, uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak."

Bakan Uraloğlu, uygulamanın hedeflerine değinerek özellikle yaz aylarında uzun beklemeler veya kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda susuz kalmanın baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve tıbbi acil durumlar gibi risklere yol açabildiğini vurguladı. "Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Uraloğlu ayrıca, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü belirterek, ücretsiz içme suyu ikramının yolcu memnuniyetini ve işletmelerin uluslararası saygınlığını artıracağını kaydetti.

