Uçan Taksi Midnight İlk Müşterilere Hazırlanıyor

TOLGA YANIK - ABD merkezli Archer, tamamen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde yolcu taşımacılığı hedefi doğrultusunda testlerini hızlandırıyor.

GITEX Global'de ilgi odağı oldu

Dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden GITEX Global, Dubai'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuara 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılırken, yapay zekâdan siber güvenliğe pek çok teknoloji sergileniyor. Bu yıl fuarda, dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçaklar da büyük ilgi gördü.

Sergilenen araçlar arasında yer alan Midnight, tamamen elektrikli tasarımıyla öne çıkıyor ve 160 kilometre menzile sahip olarak tanıtıldı. Uçak, pilot hariç 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olup, yolcu taşımacılığı dışında acil durum servisleri gibi farklı kullanım alanları için de öngörülüyor. Ayrıca bagaj taşıma imkânı da sunuyor.

Test uçuşleri ve hedef takvim

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aracın test süreçleri yoğun şekilde devam ediyor. Gerçekleştirilen bir uçuş testinde Midnight, 31 dakikada 86 kilometre mesafe katetti. Temmuz ayında Abu Dabi'de yapılan test uçuşu da projenin ilerleyişine katkı sağladı.

Archer, 2026'da Midnight'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için takvime uygun bir şekilde piyasaya sunmayı hedefliyor. Uçağın test süreçleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra ABD'de de sürüyor; elde edilen veriler, çalışmaların ilerletilmesi ve sertifikasyon süreçleri açısından kritik önem taşıyor.

Archer dışında bazı havacılık firmaları da benzer sınıftaki dikey kalkışlı uçakları Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti sunmak amacıyla test ediyor.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ABD merkezli havacılık şirketi Archer, dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight'ın gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde taksi hizmeti vermesi için test süreçlerini yoğun şekilde sürdürüyor.