Uçar'dan Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne Ziyaret — Erzurum'da Hayvancılık Vurgusu

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ni Ziyaret Etti

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, beraberinde AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız ile birlikte Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan ve yönetimini ziyaret ederek bölgede yürütülen hayvancılık faaliyetleri, sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında istişarelerde bulundu.

Uçar: Üretimi zenginleştirmeliyiz

Uçar, Türkiye kalkınmasının her alanda üretime endekslendiğine dikkat çekerek, üretimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Et birliği de üretim mekanizmasını oluşturan bir birim. Bu üretimimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın, Türkiye Yüzyıl’ının yavaş yavaş söken şafağı karşısında her alandaki çalışmalarımızı, milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. ’Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’yle hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. Yeter ki Erzurum ve Erzurum üreticisi kazansın. Abdulkadir Ürüşan Başkanımıza, yönetimine ve üreticilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Erzurum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ürüşan: Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdulkadir Ürüşan, birlik olarak üreticilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Gerek sahada gerekse önceki dönemlerde hep yanımızda hissettiğimiz Yakutiye Belediyemizin değerli Başkanı Sayın Mahmut Uçar’a, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Sayın Ferit Yıldız’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak amacımız Hayvancılığın önemli merkezi konumundaki Erzurum’da faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize karşılaştıkları sıkıntılara omuz vermektir. Dünya’da gıda enflasyonunun terörize edilmeye çalışıldığı bir süreçte hepimiz oluşabilecek sıkıntıları giderme noktasında gayret edeceğiz. Üretmeden refah olmaz. Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği olarak, tüm gücümüzle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah birliğimizi bozmasın. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar’a ve ekibinin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum".

Ziyaret, Erzurum’da hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi yönündeki kararlılığın teyidi ile sonlandı.

