UCLA'ya Dava: Filistin Destekçileri Sivil Hakların İhlali İddiasıyla Hareket Geçti

30'dan fazla Filistin destekçisi, UCLA'daki protestolar esnasında sivil haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:58
UCLA'ya Dava: Filistin Destekçileri Sivil Hakların İhlali İddiasıyla Hareket Geçti

ABD'de Filistin destekçileri, California Üniversitesi'ne (UCLA) dava açtı. Dava, kampüsteki protestolarda göstericilerin sivil haklarının ihlal edildiği iddialarını içeriyor.

30'dan fazla aktivist, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sundukları dava dilekçesinde, UCLA'daki protestolar sırasında özgürce toplanma, konuşma ve öğrenme gibi haklarının ihlal edildiğini ve bunun sonucunda “hayatlarını değiştiren yaralanmalar” ile travma sonrası stres bozukluğu yaşadıklarını belirtti.

Davacılar, ayrıca Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ve California Otoyol Devriyesi ekiplerinin, Filistin'e destek için toplanan göstericilere karşı aşırı güç kullandığını ve hukuksuz gözaltılar yaptığını ileri sürdü.

UCLA kampüsünde 2 Mayıs 2024“plastik mermi” sıktığı iddia edildi. Davacılar, yaşanan fiziksel ve psikolojik yaralanmalar için maddi tazminat talep ediyor.

Davacılar, takip eden süreçte, 30 Nisan 2024'te İsrail yanlısı bir grubun, Filistin destekçilerine kampüste saldırdığını ve bu sırada polis ile üniversite güvenliğinin olaylara müdahale etmediğini de öne sürdü.

UCLA Rektörlük Ofisi Sözcüsü Stett Holbrook, üniversitenin dava hakkında bilgilendirildiğini ve “daha fazla bilgi toplamakla” meşgul olduklarını açıkladı.

Filistin'e destek gösterileri, Columbia Üniversitesi'nde başlamış olup, UCLA da dahil 50'den fazla üniversiteye yayılmıştır. Ülkedeki bu gösterilerde, polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3,100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı. UCLA'da, 30 Nisan 2024'te, İsrail yanlısı bir grubun kampüste Filistin'e destek için toplanan öğrencilere saldırdığı öne sürüldü.

Göstericiler, olay sırasında polis ekiplerine nerede olduklarını sordu. UCLA'da 2 Mayıs 2024'te özel polis birliklerinin öğrencilere müdahalesi sırasında “kaotik sahneler” yaşandı ve en az 200 kişi gözaltına alındı.

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