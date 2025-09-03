DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

UCLG Başkanı Altay'tan İsrail'e Sert Tepki: Teysir Ebu Suneyne Gözaltısı

UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, Teysir Ebu Suneyne'nin İsrail tarafından hukuksuz gözaltına alınmasını kınayarak derhal serbest bırakılmasını ve uluslararası dayanışmayı talep etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:45
UCLG Başkanı Altay'tan İsrail'e Sert Tepki: Teysir Ebu Suneyne Gözaltısı

UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'tan İsrail'e tepki

UCLG-MEWA Başkanı Teysir Ebu Suneyne'nin gözaltına alınması kınandı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail tarafından hukuksuz şekilde yapılan gözaltılara sert tepki gösterdi. Altay, aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla yayımladığı yazılı açıklamada olayları kınadı.

Altay açıklamasında şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri olarak El-Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Sayın Teysir Ebu Suneyne'nin İsrail makamları tarafından hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu eylem yalnızca seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda Filistin halkının iradesine, yerel demokrasinin onuruna ve küresel şehirlerin ortak mücadelesine doğrudan bir saldırıdır."

Altay, açıklamasının devamında şu vurguya yer verdi: "Özgürce seçilmiş bir temsilcinin hedef alınması, demokratik meşruiyetin ağır bir ihlalidir. Gazze'de soykırım devam ederken sivil halkın öldürülmesi, şehirlerin yok edilmesi, temel insan haklarının engellenmesi, yerel liderleri susturma girişimi ve özellikle küresel bir ağı yöneten bir liderin hedef alınması, bu ihlallerin sistematik doğasını göstermektedir."

UCLG Başkanı ayrıca uluslararası topluma da güçlü bir çağrıda bulundu: "Uluslararası topluma çağrımızdır; sessizlik, suç ortaklığı anlamına gelir. Devletler, kurumlar ve vicdan sahibi insanlar, insan haklarını ve uluslararası hukuku savunmalıdır. Ayrıca tüm UCLG üyeleri ve dünya şehirlerini de seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.

UCLG-MEWA Başkanı'na yönelik gerçekleştirilen hak ihlaline karşı durmak, yalnızca dayanışma değil, aynı zamanda küresel örgütümüzün güvenilirliği için bir zorunluluktur. Sayın Teysir Ebu Suneyne'nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyor, tüm aktörleri bu hukuksuz eylemlere ve devam eden soykırıma karşı birleşmeye çağırıyoruz. Adaleti, özgürlüğü ve insan onurunu korumak, tüm insanlığın ortak görevidir."

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor