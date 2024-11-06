UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Belediyelere Yönelik Açıklamalar

UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Önemli Açıklamalar

Irleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması hakkında düşüncelerini paylaştı. Altay, "Kimse kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde, sadece Türkiye'den değil, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü kabul edilen bir yapı desteklenemez." dedi.

Demokratik Değerler ve Sorumluluk

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak demokrasiden yana olduklarını vurgulayan Altay, "Seçilmişlerin sınırları olmalı. Bu herkes tarafından bilinmeli." ifadesini kullandı. Yasalara uymanın önemine dikkat çeken Altay, "Belediye bütçesini, iş ve hizmet üretmek için kullanmalıyız." açıklamasında bulundu.

Türkiye’deki Belediye Yönetimleri

Belediyeciliğin Türkiye'de güçlü olduğunu ifade eden Altay, "420'ye yakın CHP'li ve 82 DEM Partili belediye var. İzmir'de neden bir kayyım atanmadı?" diye sordu. Bu durumun sorgulanması gerektiğini belirten Altay, Türkiye'de demokrasiyle ilgili yaşanan tartışmalara değindi.

İklim Değişikliği ve Afet Hazırlıkları

Belediye başkanlarının seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Altay, şehirlerin iklim değişikliği ve deprem konularında hazırlığa mutlak suretle ihtiyaç duyduğunu belirtti. Altay, "Bu konuda çalışmalarımıza hız vermeliyiz." dedi.