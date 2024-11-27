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Üçlü Danışma Kurulu 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' İçin Toplandı

Üçlü Danışma Kurulu, yargı süreçlerini çalışma hayatında ele almak üzere toplandı. Hızlı ve etkin çözümler geliştirileceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 22:19
Üçlü Danışma Kurulu 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' İçin Toplandı

Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Üçlü Danışma Kurulu, "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle bir araya geldi.

Toplantının Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, yargı süreçlerinin toplumda adalet ve huzur sağlamak için kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, bu konuları çalışma hayatı özelinde detaylandırmak için toplandıklarını belirtti.

Özçelik, işçi ve işveren arasındaki bireysel ve toplu iş hukuku uyuşmazlıklarında adaletin hızlı ve etkili bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle, hukuki süreçlerin daha hızlı işlemesi ve hak kayıplarını önleyecek düzenlemelerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hedefler ve Gereklilikler

Toplantıda, yargı süreçlerini daha etkin hale getirmek için somut öneriler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Özçelik, bu yaklaşımın, istişare kültürünün güçlendirilmesi ve dayanışma ruhunu artırma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve Temsilciler

Toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında...

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı.

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında...

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı.

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