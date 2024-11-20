Üçlü Zirvede Yeni Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, yeni nesil savaş uçağı geliştirme projelerini görüşmek üzere bir araya geldi. Bu görüşme, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi esnasında gerçekleşti.

Liderler, 2035 yılına kadar gökyüzüne çıkması planlanan ve ortak savunmayı güçlendirecek Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) üzerindeki taahhütlerini bir kez daha yinelediler. Toplantıda Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin önemine vurgu yaparak, artan rekabetçi ve çalkantılı global ortamda bu bölgelerin bölünmezliğine mutabık kaldılar.

Üç lider, İngiltere merkezli bir program merkezi kurulması ve bunun yüzlerce kişiye istihdam sağlaması ile ekonomik büyümeye katkıda bulunması konusundaki hazırlıkları da değerlendirdi. GCAP operasyonlarının temelini oluşturacak tarihi anlaşmanın parlamentolarında onaylanmasındaki ilerleme, toplantıda memnuniyetle karşılandı.

Starmer, Meloni ve Şigeru, ayrıca gelecekte daha geniş uluslararası ortaklıklar ile katılımı artırma hedeflerini masaya yatırdılar. Bu işbirliği, Japonya'nın, müttefiki ABD dışında gerçekleştirdiği ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak kaydedildi.

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan GCAP hedefleri arasında, 2027 yılına kadar savaş uçağı tasarımının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslerde konuşlandırılması yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.