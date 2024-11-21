UCM, Al Kaide Bağlantılı Teröriste 10 Yıl Hapis Cezası Verdi

UCM, El Kaide Bağlantılı Teröriste 10 Yıl Hapis Cezası Verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), terör örgütü El Kaide ile ilişkili Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud'a, Mali'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.

UCM'den yapılan resmi açıklamada, Al Hassan'a, Timbuktu'da 2012 yılında El Kaide bağlantılı terör örgütlerinin yaklaşık bir yıl süren hakimiyeti döneminde işlediği suçlar nedeniyle ceza verildiği belirtilmiştir. Al Hassan, haziran ayında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmişti; ancak cezanın ayrıntıları daha sonra açıklandı.

Al Hassan, 2018'de Mali hükümeti tarafından UCM'ye teslim edilmiş ve ilk duruşması 2019'da gerçekleşmiştir. 2012 yılında Mali'de yaşanan siyasi kargaşa sonrası, dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesiyle, Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ve El Kaide bağlantılı Ensaruddin Cephesi Timbuktu'yu ele geçirmiştir.

Yaklaşık bir yıl süren kuşatma sırasında Al Hassan, terör örgütünün dayattığı düzenin uygulanmasından sorumlu olan sözde polis gücünün lideri olarak görev yapmıştır. Tecavüz, işkence, zulüm, zorla evlendirme ve cinsel kölelik gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kalan Al Hassan, Timbuktu'da UCM'de yargılanan ikinci terörist olmuştur.

Öte yandan, Ensaruddin Cephesi üyesi olan Ahmad al-Faqi al-Mahdi, UNESCO Dünya Mirası olan Timbuktu'daki dini yapıları tahrip ettiği gerekçesiyle 2016'da 9 yıl hapis cezası almıştı.

Timbuktu: Çölün İncisi

Sahra Çölü'nün güney kısmında bulunan ve ikonik kerpiç yapılarıyla, İslam medeniyetine katkıda bulunan medreseleriyle tanınan Timbuktu, “çölün incisi” olarak anılmaktadır. 2012 yılında, bu tarihi şehir terör gruplarının kontrolüne geçmişti. Kuşatma boyunca, kent sakinleri terör örgütlerinin baskılarına maruz kalmış ve özellikle kadınlar cinsel şiddete hedef olmuştur.

Terörist grupların, 333 türbenin bulunduğuna inanılan Timbuktu'daki türbelere düzenlediği saldırılar da dünya çapında yankı uyandırmıştır. Teröristler, sadece türbeleri değil, aynı zamanda yüzyıllardır korunmuş olan el yazması eserleri de “pagan geleneği” bahanesiyle yakmaya çalışmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.