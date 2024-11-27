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UCM Başsavcısı Han'dan Myanmar Askeri Yöneticiye Tutuklama Talebi

UCM Başsavcısı Han, General Min'in Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlar nedeniyle tutuklama emri istedi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:26
UCM Başsavcısı Han'dan Myanmar Askeri Yöneticiye Tutuklama Talebi

UCM Başsavcısı Han, Tutuklama Emri Talep Etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Myanmar askeri yönetiminin lideri General Min hakkında önemli bir adım attı. Khan, General Min'in Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Arakanlı Müslümanların Durumu

Son yıllarda Arakan bölgesinde yaşanan çatışmalar, Rohingya Müslümanları üzerinde ciddi insan hakları ihlalleriyle sonuçlandı. UCM Başsavcısı'nın bu cesur talebi, uluslararası kamuoyunda konunun daha fazla gündeme gelmesine yol açabilir.

Khan, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insanlık suçlarının soruşturulması gerektiğini vurguladı. Bu tutuklama talebi, uluslararası adalet arayışına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Myanmar askeri yönetim lideri General Min...

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing hakkında, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı işlediği suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Başsavcı Han, dün Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampını ziyaret etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Myanmar askeri yönetim lideri General Min...

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing hakkında, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı işlediği suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Başsavcı Han, dün Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampını ziyaret etti.

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