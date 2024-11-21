UCM Başsavcısı Han'dan Üye Devletlere Mahkeme Kararlarına Uyma Çağrısı

UCM Başsavcısı Han'dan Taraf Devletlere Çağrı
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararlarının uygulanmasını talep etti. UCM üyesi ülkelere yönelik yaptığı çağrıda, Roma Statüsü’ne olan bağlılıklarını hatırlattı.
Adli Sürece Bağlı Temel Açıklamalar
Han, 20 Mayıs'ta sunulan başvuruların bağımsız bir soruşturma sonucunda objektif ve doğrulanabilir kanıtlara dayandığını belirtti. UCM üyesi ülkelerin, mahkeme kararlarına uyması gerektiğini vurguladı.
İşbirliği ve Soruşturma Duyurusu
UCM'nin resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Tüm taraf devletleri, Roma Statüsü'ne olan bağlılıklarını yerine getirmeye ve yargı kararlarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. UCM üyesi olmayan devletlerle de hesap verebilirliği sağlamak için işbirliğine açık olduklarını belirtti.
Durum Araştırması Devam Ediyor
Başsavcı Han, Roma Statüsü'nün 54. maddesi çerçevesinde, tüm taraflarla işbirliği arayışını sürdüreceklerini, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu araştırmaya devam ettiklerini ifade etti. "Şiddetin artması ve insani yardım imkanlarının daralması beni endişelendiriyor," Han, Netanyahu ve Gallant hakkında, "açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile insanlığa karşı suçlar" işlediklerini belirtti. Ayrıca, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif’in de birçok insanlığa karşı suç işlemiş olabileceğini kaydetti. UCM Savcılığı, 20 Mayıs 2024 tarihinde hem Netanyahu hem de Gallant'ın savaş suçları işlediğine dair tutuklama kararı çıkmasını talep etmişti. UCM, daha önce Hamas liderleri için yapılan tutuklama taleplerinin, bu kişilerin ölüm haberleri nedeniyle geri çekildiğini açıkladı. UCM'nin tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddelerine dayanmaktadır. Netanyahu ve Gallant, UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye seyahat ettiklerinde anında tutuklanabilir. Ancak geçmişte yaşanan örnekler, bu süreçte zorluklar yaşanabileceğine işaret ediyor. Örneğin, Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler için verilen tutuklama emirleri uygulanmamıştı. Netanyahu ve Gallant’ın, UCM’ye üye 124 ülkeden çoğuna seyahat etmekten kaçınmaları gerekecek. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Suçlamalar ve Sorumluluklar
Tutuklama Talepleri ve Geçmiş Durumlar
Uygulama Süreci ve Zorluklar
Han, Netanyahu ve Gallant hakkında, "açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile insanlığa karşı suçlar" işlediklerini belirtti. Ayrıca, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif’in de birçok insanlığa karşı suç işlemiş olabileceğini kaydetti.
UCM Savcılığı, 20 Mayıs 2024 tarihinde hem Netanyahu hem de Gallant'ın savaş suçları işlediğine dair tutuklama kararı çıkmasını talep etmişti. UCM, daha önce Hamas liderleri için yapılan tutuklama taleplerinin, bu kişilerin ölüm haberleri nedeniyle geri çekildiğini açıkladı.
UCM'nin tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddelerine dayanmaktadır. Netanyahu ve Gallant, UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye seyahat ettiklerinde anında tutuklanabilir. Ancak geçmişte yaşanan örnekler, bu süreçte zorluklar yaşanabileceğine işaret ediyor. Örneğin, Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler için verilen tutuklama emirleri uygulanmamıştı.
Netanyahu ve Gallant’ın, UCM’ye üye 124 ülkeden çoğuna seyahat etmekten kaçınmaları gerekecek.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.