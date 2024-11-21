DOLAR
34,49 -0,06%
EURO
36,25 0,22%
ALTIN
2.961,95 -0,92%
BITCOIN
3.390.681,16 -4,33%

UCM Başsavcısı Han'dan Üye Devletlere Mahkeme Kararlarına Uyma Çağrısı

UCM Başsavcısı Kerim Han, tutuklama kararlarının uygulanması için üye ülkelere çağrıda bulundu, işbirliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:53
UCM Başsavcısı Han'dan Üye Devletlere Mahkeme Kararlarına Uyma Çağrısı

UCM Başsavcısı Han'dan Taraf Devletlere Çağrı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararlarının uygulanmasını talep etti. UCM üyesi ülkelere yönelik yaptığı çağrıda, Roma Statüsü’ne olan bağlılıklarını hatırlattı.

Adli Sürece Bağlı Temel Açıklamalar

Han, 20 Mayıs'ta sunulan başvuruların bağımsız bir soruşturma sonucunda objektif ve doğrulanabilir kanıtlara dayandığını belirtti. UCM üyesi ülkelerin, mahkeme kararlarına uyması gerektiğini vurguladı.

İşbirliği ve Soruşturma Duyurusu

UCM'nin resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Tüm taraf devletleri, Roma Statüsü'ne olan bağlılıklarını yerine getirmeye ve yargı kararlarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. UCM üyesi olmayan devletlerle de hesap verebilirliği sağlamak için işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Durum Araştırması Devam Ediyor

Başsavcı Han, Roma Statüsü'nün 54. maddesi çerçevesinde, tüm taraflarla işbirliği arayışını sürdüreceklerini, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu araştırmaya devam ettiklerini ifade etti. "Şiddetin artması ve insani yardım imkanlarının daralması beni endişelendiriyor,"

Suçlamalar ve Sorumluluklar

Han, Netanyahu ve Gallant hakkında, "açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile insanlığa karşı suçlar" işlediklerini belirtti. Ayrıca, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif’in de birçok insanlığa karşı suç işlemiş olabileceğini kaydetti.

Tutuklama Talepleri ve Geçmiş Durumlar

UCM Savcılığı, 20 Mayıs 2024 tarihinde hem Netanyahu hem de Gallant'ın savaş suçları işlediğine dair tutuklama kararı çıkmasını talep etmişti. UCM, daha önce Hamas liderleri için yapılan tutuklama taleplerinin, bu kişilerin ölüm haberleri nedeniyle geri çekildiğini açıkladı.

Uygulama Süreci ve Zorluklar

UCM'nin tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddelerine dayanmaktadır. Netanyahu ve Gallant, UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye seyahat ettiklerinde anında tutuklanabilir. Ancak geçmişte yaşanan örnekler, bu süreçte zorluklar yaşanabileceğine işaret ediyor. Örneğin, Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler için verilen tutuklama emirleri uygulanmamıştı.

Netanyahu ve Gallant’ın, UCM’ye üye 124 ülkeden çoğuna seyahat etmekten kaçınmaları gerekecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
İç Güvenlik Düzenlemeleri TBMM'de Görüşülüyor: Şehit Yakınlarına Silah Ruhsatı İmkanı
3
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı
4
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi
6
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı
7
İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar