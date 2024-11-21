UCM Başsavcısı Han'dan Üye Devletlere Mahkeme Kararlarına Uyma Çağrısı

UCM Başsavcısı Han'dan Taraf Devletlere Çağrı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararlarının uygulanmasını talep etti. UCM üyesi ülkelere yönelik yaptığı çağrıda, Roma Statüsü’ne olan bağlılıklarını hatırlattı.

Adli Sürece Bağlı Temel Açıklamalar

Han, 20 Mayıs'ta sunulan başvuruların bağımsız bir soruşturma sonucunda objektif ve doğrulanabilir kanıtlara dayandığını belirtti. UCM üyesi ülkelerin, mahkeme kararlarına uyması gerektiğini vurguladı.

İşbirliği ve Soruşturma Duyurusu

UCM'nin resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Tüm taraf devletleri, Roma Statüsü'ne olan bağlılıklarını yerine getirmeye ve yargı kararlarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. UCM üyesi olmayan devletlerle de hesap verebilirliği sağlamak için işbirliğine açık olduklarını belirtti.

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