UCM Başsavcısı Han, Netanyahu İçin Yakalama Kararını Hızlandırdı

UCM Başsavcısı Han'dan Önemli Talep

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması için başvuru yaptı.

Lahey'deki Talep

İsrail'in Kanal12 televizyonunun haberine göre, Başsavcı Han, Lahey’de bulunan 1 nolu UCM Ön İnceleme Dairesine resmi bir talep gönderdi. Bu talepte Netanyahu ve Gallant’a ek olarak, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da yakalama kararı çıkarılması çağrısında bulundu. Ayrıca, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin ise bu listeden çıkarılması istendi.

Filistin'deki Durum ve Tepkiler

Han, Filistin'deki durumun kötüleşmesi ve devam eden suçların artışı sebebiyle bu yakalama emirlerinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Netanyahu’nun basın ofisi, Han'ın, Netanyahu ve Gallant'ı Sinvar ile karşılaştırmasının 'antisemitizm' olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Lahey'le ilgili bu hareketlerin siyasi motivasyon taşıdığı, hukuki bir dayanağının bulunmadığı belirtildi.

Geçmişteki Başvurular

21 Mayıs'ta Han, Netanyahu ve Gallant hakkında 'yakalama kararı' için resmi başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Han, bu isimlerin, 8 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi’nde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul gerekçelerin bulunduğunu ifade etti.

Böylece, UCM'in bu konudaki süreci hızlandırması bekleniyor.