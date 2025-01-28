DOLAR
35,74 -0,02%
EURO
37,51 -0,12%
ALTIN
3.149,88 0%
BITCOIN
3.627.734,87 0,16%

UCM Başsavcısı Khan: "Batı Darfur'daki Suçlar İçin Tutuklama Talebi Hazırlanıyor"

UCM Başsavcısı Karim Khan, Batı Darfur'da işlenen suçlar için tutuklama talebi çıkarmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 00:59
UCM Başsavcısı Khan: "Batı Darfur'daki Suçlar İçin Tutuklama Talebi Hazırlanıyor"

UCM'den Batı Darfur Açıklaması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Batı Darfur'da işlenen suçlara karşı tutuklama taleplerinin yapılması için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. Khan, bu açıklamaların BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda yapıldığını belirtti.

Darfur Halkının Yaşadığı Zorluklar

Khan, son 6 ayda Darfur halkının büyük acılar yaşadığını vurgulayarak, kıtlık ve çatışmalarla mücadele ettiklerine dikkat çekti. Çocukların özel olarak hedef alındığını, özellikle kız çocukları ve kadınların cinsel istismara uğradığını ifade etti. Ayrıca, bölgedeki yıkım ve suç oranlarının sürekli arttığını belirtti.

Suçun Savaş Silahı Olarak Kullanılması

Khan, suçun bir savaş silahı olarak kullanıldığını söyleyerek, bu konuda yürütülen soruşturmaların en önemli odağı haline geldiğini kaydetti. "Batı Darfur'da işlenen suçlar için tutuklama talebi çıkarmaya hazırız," diyen Khan, gerekli adımları attıklarını bildirdi.

Uluslararası İnsani Hukuka Uyulması

Khan, UCM'nin talep edecekleri kararların uygulanacağından emin olmaları gerektiğini vurgulayarak, uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu. Bunun yalnızca siyasi bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda hukuken bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28 Ocak 2025 Gündem Özeti: TBMM Toplantıları ve Uluslararası Kooperatifler Yılı
2
UCM Başsavcısı Khan: "Batı Darfur'daki Suçlar İçin Tutuklama Talebi Hazırlanıyor"
3
İzmir Karşıyaka'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 6 Gözaltı
4
Trump'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Savaşlar Netanyahu'dan Kaynaklanıyor'
5
Alanya'da Yangın: Üç İşçi Hastanede Tedavi Altında
6
Von der Leyen: 'Gelecek 5 Yıl, Son 5 Yıl Kadar Zor Geçecek'

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme