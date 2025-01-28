UCM Başsavcısı Khan: "Batı Darfur'daki Suçlar İçin Tutuklama Talebi Hazırlanıyor"

UCM'den Batı Darfur Açıklaması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Batı Darfur'da işlenen suçlara karşı tutuklama taleplerinin yapılması için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. Khan, bu açıklamaların BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Sudan oturumunda yapıldığını belirtti.

Darfur Halkının Yaşadığı Zorluklar

Khan, son 6 ayda Darfur halkının büyük acılar yaşadığını vurgulayarak, kıtlık ve çatışmalarla mücadele ettiklerine dikkat çekti. Çocukların özel olarak hedef alındığını, özellikle kız çocukları ve kadınların cinsel istismara uğradığını ifade etti. Ayrıca, bölgedeki yıkım ve suç oranlarının sürekli arttığını belirtti.

Suçun Savaş Silahı Olarak Kullanılması

Khan, suçun bir savaş silahı olarak kullanıldığını söyleyerek, bu konuda yürütülen soruşturmaların en önemli odağı haline geldiğini kaydetti. "Batı Darfur'da işlenen suçlar için tutuklama talebi çıkarmaya hazırız," diyen Khan, gerekli adımları attıklarını bildirdi.

Uluslararası İnsani Hukuka Uyulması

Khan, UCM'nin talep edecekleri kararların uygulanacağından emin olmaları gerektiğini vurgulayarak, uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu. Bunun yalnızca siyasi bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda hukuken bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.