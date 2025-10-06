UCM, Darfur'da Cancavid Lideri Ali Kuşayb'ı Suçlu Buldu

UCM, Darfur'da 2003-2004'te Batı Darfur'da sivillere yönelik suçlar nedeniyle Cancavid lideri Ali Muhammed Ali Abd-Al-Rahman'ı (Ali Kuşayb) mahkum etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 23:04
UCM, Darfur'da Cancavid Lideri Ali Kuşayb'ı Suçlu Buldu

UCM, Darfur'da Cancavid Lideri Ali Kuşayb'ı Suçlu Buldu

Tarihi mahkumiyet: 2003-2004 Batı Darfur saldırıları

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle yargılanan Cancavid milislerinin üst düzey liderlerinden Ali Muhammed Ali Abd-Al-Rahman'ı, bilinen lakabıyla Ali Kuşayb olarak tanınan sanık hakkında mahkumiyet kararı verdi.

UCM Savcılık Ofisi'nin yazılı açıklamasında, Abd-Al-Rahman'ın mahkum edilmesinin Darfur'da 2003'te başlayan çatışmalara ilişkin ilk mahkumiyet olduğu ve ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Mahkeme'ye sevk edilen bir duruma ilişkin verilen ilk mahkumiyet olduğu vurgulandı.

Mahkeme, savunmanın ana argümanlarına rağmen hakimlerin Abd-Al-Rahman'ın "Ali Kuşayb" lakabıyla da tanındığını ve suçları işleyen grupların başında iken bu isimle bilindiğini tespit etti. Verilecek cezanın ne olacağının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Hakimler, oybirliğiyle Abd-Al-Rahman'ı suçlu buldu. Suçların Ağustos 2003 ile Mart 2004 arasında, Cancavid milisleri ve Sudan hükümeti güçleri arasındaki çatışmalarda Batı Darfur'da yaşayan sivillere karşı işlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Darfur'da işlenen suçlara ilişkin hakkında tutuklama emri bulunan eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Ahmed Harun ve Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de UCM'ye teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği