UCM, Darfur'da Cancavid Lideri Ali Kuşayb'ı Suçlu Buldu

Tarihi mahkumiyet: 2003-2004 Batı Darfur saldırıları

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle yargılanan Cancavid milislerinin üst düzey liderlerinden Ali Muhammed Ali Abd-Al-Rahman'ı, bilinen lakabıyla Ali Kuşayb olarak tanınan sanık hakkında mahkumiyet kararı verdi.

UCM Savcılık Ofisi'nin yazılı açıklamasında, Abd-Al-Rahman'ın mahkum edilmesinin Darfur'da 2003'te başlayan çatışmalara ilişkin ilk mahkumiyet olduğu ve ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Mahkeme'ye sevk edilen bir duruma ilişkin verilen ilk mahkumiyet olduğu vurgulandı.

Mahkeme, savunmanın ana argümanlarına rağmen hakimlerin Abd-Al-Rahman'ın "Ali Kuşayb" lakabıyla da tanındığını ve suçları işleyen grupların başında iken bu isimle bilindiğini tespit etti. Verilecek cezanın ne olacağının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Hakimler, oybirliğiyle Abd-Al-Rahman'ı suçlu buldu. Suçların Ağustos 2003 ile Mart 2004 arasında, Cancavid milisleri ve Sudan hükümeti güçleri arasındaki çatışmalarda Batı Darfur'da yaşayan sivillere karşı işlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Darfur'da işlenen suçlara ilişkin hakkında tutuklama emri bulunan eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Ahmed Harun ve Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de UCM'ye teslim edilmesi çağrısı yapıldı.