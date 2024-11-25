UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri, Avrupa Ülkeleri Uygulama Taahhüdünde Bulundu

UCM'nin Tutuklama Emri Avrupa’da Gündem Oldu

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri, Avrupa gündeminin ilk sırasına yerleşti. Mahkeme, 21 Kasım'da Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak bu kararı duyururken, birçok Avrupa ülkesi bu emri koşulsuz destekleyeceklerini açıkladı.

Borrell'den Güçlü Bir Destek Çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tutuklama emrine karşı çıkan ülkelere tepki göstererek uygun bir şekilde karara uymaları gerektiğini vurguladı. Borrell, "Bu, siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkeleri bu karara saygı göstermelidir" dedi.

Uygulamayı Taahhüt Eden Ülkeler

İrlanda, Belçika, Fransa, Slovenya, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Portekiz, İspanya, Norveç ve Lihtenştayn gibi ülkeler, UCM'nin kararını destekleyerek tutuklama emrine uyacaklarını belirttiler. Örneğin, İrlanda Başbakanı Simon Harris, "UCM'nin üstlendiği role saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Fransa ve İtalya'nın Yanıtları

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, UCM'nin kararının gerekliliklerini yerine getireceklerini belirtti. Barrot, "Fransa, her zaman uluslararası hukuku uygulayacaktır" dedi. İtalya'dan ise Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Bu bir siyasi karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" şeklinde görüş bildirdi.

Ülkelerin Farklı Yaklaşımları

Almanya, tutuklama kararının uygulanabilirliğini incelemeye aldığını belirtirken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Netanyahu’yu ülkelerine davet etmeyi planladığını belirterek kararın etkisiz olacağını ifade etti. Öte yandan, Kıbrıs, Polonya ve Yunanistan'dan henüz bir yorum gelmedi.

UCM Taahhütleri ve Seyahat Kısıtlamaları

UCM'nin Roma Statüsü'ne taraf olan ülkeler, mahkeme tarafından çıkarılan tutuklama emirlerine uymakla yükümlüdür. Bu durum, Netanyahu ve Gallant'ın Avrupa Birliği'ne üye veya UCM'ye taraf diğer ülkeleri ziyaret etme özgürlüklerini kısıtlayabilir.

UCM, daha önce çıkardığı tutuklama emirlerinde zorluklar yaşasa da, bu tür emirlerin uygulanması, şüphelilerin hareket alanını daraltmaktadır. Netanyahu ve Gallant'ın tedbirli bir şekilde plan yapmaları gerektiği, dolayısıyla birçok ülkeden kaçınacağı söylenmekte.

Sonuç olarak, UCM'nin verdiği tutuklama emirleri, uluslararası hukukun ve adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.