UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Kararı: Hadaş'tan Destek

İsrail Meclisi'ndeki Arap partisi Barış ve Eşitlik İçin Demokrasi Cephesi (Hadaş), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin UCM İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek verdi. Hadaş, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçların bedelini ödemeleri gerektiğini vurguladı.

Netanyahu hükümeti ve muhalefet liderleri UCM'nin kararına çeşitli tepkiler gösterirken, Hadaş partisi karara açık destek sundu. Partinin açıklamasında, Filistin ve İsrail halklarının geleceği adına savaşın durdurulması, hükümetin devrilmesi, yön değişikliği, işgale son verilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "UCM, açık delillere dayanarak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşta tehlikeli savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiğini onayladı. Netanyahu ve Gallant, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesinin ve halkının toplu şekilde katledilmesinin sorumluluğunu taşıyor ve suçlarının bedelini ödemeli" ifadeleri yer aldı.

UCM, bugün yaptığı duyuruda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.