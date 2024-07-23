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UCM, Netanyahu ve Galant Hakkında 64 Beyan Alacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve Galant hakkında yakalama kararı için 64 kişi ve kuruluşun beyan talebini kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:46
UCM, Netanyahu ve Galant Hakkında 64 Beyan Alacak

UCM, Netanyahu ve Galant İçin Beyan Toplayacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön İnceleme Dairesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması için yapılan başvuruya dair 64 kişi, kuruluş ve ülkeden beyan alma kararı aldı.

Beyanda Bulunacak Ülkeler ve Kuruluşlar

UCM'nin resmi web sitesinde yayımlanan karar çerçevesinde, STK'lar ve uluslararası hukuk profesörlerinden oluşan toplam 64 kişi ve kurum, Netanyahu ve Galant'a yönelik soruşturma ve kovuşturma yetkisini sorgulamak amacıyla beyan sunacak.

İlgili Hibeler ve Gözlemciler

Beyanda bulunma hakkına sahip ülkeler arasında ABD, Almanya, Filistin, Norveç, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Kolombiya, Şili, Meksika (ortaklaşa), Komorlar Birliği, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Cibuti yer alıyor. Bununla birlikte, daha önce başvurusu kabul edilen İngiltere ile bu sayı 20’ye ulaştı.

Öne Çıkan İsimler

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin de beyanda bulunacağı belirtilirken; öne çıkan bireyler arasında ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile çok sayıda Yahudi akademisyenler dikkat çekiyor.

Beyanda Bulunma Süreci

Beyanda bulunmak için belirlenen süre 10 sayfa ile sınırlandırılmış olup, bütün beyanların 6 Ağustos’a kadar UCM’ye teslim edilmesi gerekiyor. Başvuruların kamuya açık olacağı belirtildi.

İngiltere'nin Eleştirileri

İngiltere, UCM'ye sunduğu yazılı beyanında "Filistin’in Oslo Anlaşmaları çerçevesinde İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi olmadığı durumlarda, UCM’nin İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisini kullanıp kullanamayacağına" dair görüş bildirmişti. Ancak bu girişim, Filistin soruşturmasının ilerleyişini yavaşlatma potansiyeli nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

UCM'ye Beyanda Bulunma Usulü

UCM, yargılama aşamasında gerekli gördüğünde, devlet, kuruluş veya kişilerin yazılı ya da sözlü görüş bildirmesine izin verebilir. Bu "Amicus Curiae" (Mahkemenin Arkadaşı) usulü, dava öncesi bilgi sunan bağlayıcı olmayan tavsiyeleri içerir. UCM, daha önce Sudan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında ve Filistin topraklarındaki yargı yetkisi konusunda bu tür beyanlara izin vermiştir.

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