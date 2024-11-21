UCM, Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Emri Çıkardı

UCM, Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri Verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. UCM'den yapılan açıklamaya göre, her iki ismin de 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen eylemlerinin sorumlu tutulduğuna dair makul gerekçeler mevcut.

İddialar ve Savaş Suçları

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın Gazze'deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin dağıtımını kasıtlı olarak engellediklerinin altını çizdi. Özellikle insani yardımın sadece uluslararası toplumun baskısı veya ABD'nin talepleri üzerine sağlandığı, bu yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi.

İnsani Yardım Engelleri ve Sivil Ölümler

Mahkeme, tıbbi malzeme ve ilaçların girişinin engellenmesi nedeniyle doktorların yaralılara anestezi malzemesi olmadan müdahalede bulunduğuna vurguda bulundu. Gazze'deki sivil nüfus için gıda, su, elektrik ve yakıt eksikliğinin, özellikle çocuklar dahil sivillerin yetersiz beslenme ve susuzluktan ölümüne yol açtığını kaydetti.

Tutuklama Emri Uygulama Süreci

UCM tarafından verilen tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü gereği taraf ülkelerin yükümlülüğünde. Özellikle Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayarak Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Daha önce benzer tutuklama emirlerinin uygulanmasında zorluklar yaşanmış, Ömer el-Beşir ve Vladimir Putin gibi liderlerin emirleri bazı ülkeler tarafından yerine getirilmemiştir. Ancak bu durum, şüphelilerin seyahat özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlamakta ve Netanyahu ile Gallant'ın Kanada, Avustralya, İngiltere gibi 124 UCM'ye üye ülkeye seyahat etme olasılığını tehlikeye atmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.