UCM'nin İsrail'e Yönelik Tutuklama Kararları Silah Ambargosunu Tetikleyebilir

UCM'nin Kararları Batı'da Etki Yaratabilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararı, Tel Aviv'e karşı küresel hukuki baskıların ve Batılı ülkelerin uygulayabileceği silah ambargolarının zeminini hazırlayabilir.

Gazze'deki Savaş Suçları

Haaretz gazetesinin askeri ilişkiler analisti Amos Harel, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarmasının, birçok ülkede İsrail askerleri ve komutanları hakkında açılan soruşturmalara yeni bir ivme kazandırabileceğini belirtti.

Harel, UCM kararının Batılı ülkelerin İsrail’e karşı tutumlarını değiştirebileceğini vurgulayarak, "Bu karar, şu ana kadar ılımlı önlemlerle yetinen Batılı ülkelerin, yeni bir silah ambargosu uygulaması için kapı aralayabilir," dedi.

İsrail Yönetiminin Rolü

Bunun yanı sıra Harel, İsrail Demokrasi Enstitüsü Güvenlik ve Demokrasi Merkezi Direktörü Dr. Eran Shamir-Borer'in görüşlerine de yer verdi. Borer, UCM’nin kararının "şok edici" olduğunu ancak İsrail yönetiminin tutumunun bu karara katkıda bulunduğunu dile getirdi.

"Eğer zamanında etkili bir soruşturma mekanizması kurulsaydı, savcının talebi geri çekilebilirdi," diyen Borer, Gazze'nin kuzeyinde yaşananlara atıfta bulunarak, "Hakimler, suçların hala işlendiğini belirtiyor ve bu kararlarıyla bir insani felaketi durdurmaya yardımcı olacaklarını düşünüyorlar," ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Ziyaretleri Riskli

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Roma Statüsü'ne taraf olan 120'den fazla ülkeye ziyarette bulunma cesaretini gösteremeyeceğini belirten Borer, Netanyahu'nun tutuklanma riski ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan UCM'nin kararı, ABD'nin tutumunun nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler oluşturuyor. Eski Başkan Trump yönetiminin UCM’ye karşı düşmanca bir tutum takınması beklenirken, Borer, İsrail’in tüm umutlarını Amerikan desteğine bağlamaması gerektiğine dikkat çekti.

UCM'nin Tutuklama Kararı

UCM, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu. Kararda, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet işleme ve sivil nüfusa yönelik saldırı talimatı verme gibi suçlar işlediğine dair makul şüphe bulunduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.