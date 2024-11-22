UCM'nin Netanyahu Kararı: İsrail'in Dokunulmazlığı Zayıflıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri, İsrail'in işlediği suçların cezasız kaldığı dönemin sona erebileceğinin sinyalini veriyor.

Uzman Görüşleri

UCM'de görev yapmış ilk Müslüman avukat Hassan Aslam Shad ve The Palestine Chronicle editörü Dr. Ramzy Baroud, kararın önemini değerlendirdiler. Baroud, bu durumu, ABD ve Batı siyasi düzeninin müttefiklerine karşı alınan tarihi bir adım olarak nitelendirerek şöyle dedi:

"İsrailli liderlerin, Filistinlilere karşı işledikleri savaş suçları nedeniyle tutuklanmalarına dair açık bir emir var. Bu durum, uluslararası hukukun güvenilirliğini sarsıyor ve Batı düzeninde derin bir bölünmeye işaret ediyor."

Tutuklama Emrinin Etkileri

Baroud, İsrailli liderlerin tutuklanıp tutuklanmamasının hesap vermezliğin sona erdiği gerçeğini değiştirmediğini vurgulayarak, "Filistinlilere yönelik savaş suçları ve soykırımın cezasız kaldığı dönem sona eriyor," ifadesini kullandı.

Shad ise UCM'nin kendi polis gücü olmadığını, ancak Roma Statüsü'nü kabul eden ülkelerin bu kararı uygulamakla yükümlü olduğunu belirtti. Shad, "Netanyahu artık birçok ülkeye seyahat edemeyecek," dedi.

Uluslararası Hukukun Geleceği

UCM'nin çıkardığı tutuklama emriyle birlikte uluslararası hukukta yeni bir dönemin başladığını ifade eden Shad, bu durumun zayıf ülkeler için bir umut ışığı olduğunu belirtti. "Güçlü ve zayıf ülkeler için farklı hukuk uygulanmasını sona erdiren bu karar, uluslararası adaletin eşit uygulanması açısından önemli bir gelişmedir," dedi.

Özetle, UCM'nin Netanyahu'ya karşı çıkardığı tutuklama kararı, uluslararası toplumu sarsacak ve İsrail'in dokunulmazlık yapısını yavaş yavaş zayıflatacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.