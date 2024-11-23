UCM'nin Netanyahu Kararı, İtalyan Hükümetinde Farklı Sesler Yaratıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri ile İtalyan hükümetinde farklı seslerin yükselmesine neden oldu. Hükümetin sağ koalisyon iktidarı ortakları arasında bu gelişmeye yönelik farklı görüşler, hükümetin bu meselede bölündüğü yorumlarına yol açtı.

UCM, 21 Kasım tarihinde "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu ve bu kararın İtalya'daki etkileri devam ediyor. İtalyan hükümetinin önemli isimleri arasında UCM kararına ilişkin yapılan yorumlar, ulusal basında sağ iktidar ortaklarının "kafasının karışık olduğu" ve "bölündükleri" şeklinde değerlendiriliyor.

İlk Tepkiler

UCM kararının açıklandığı gün, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı değerlendireceğiz." dedi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri üyesi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ise "Kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorundayız. Bu, siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır" ifadelerinde bulundu.

Farklı Yaklaşımlar

İktidarın küçük ortağı olan aşırı sağcı Lig Partisi lideri ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Netanyahu’nun İtalya’ya gelmesi halinde memnuniyetle karşılanacağını" ifade etti. Salvini'nin bu çıkışına, iktidar ortağı FI’nin lideri Tajani yanıt vererek, dış politikadaki rotayı kendisinin ve Meloni'nin belirleyebileceğini açıkladı.

Başbakan Meloni, bakanlarının açıklamalarının ardından konuya yazılı bir açıklama ile müdahil oldu. Meloni, "UCM'nin kararını inceleyeceklerini, dönem başkanı olarak G7 gündemine de getireceklerini ancak İsrail ile Hamas'ın bir tutulamayacağını" belirtti.

Parlamenter Çağrı ve Medya Yansımaları

Öte yandan, muhalefetteki sol partiler de sağ iktidarı bu konuda parlamentoya bilgi vermeye çağırdı. La Stampa gazetesi, UCM'nin Netanyahu kararının İtalyan hükümetinde "kısa devre oluşturduğunu" ve Meloni'nin bakanlarından rahatsız olduğunu yazdı. Diğer bir gazete La Repubblica ise, hükümetin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı karşısında bölündüğünü öne sürdü ve Meloni'nin özellikle Salvini'nin çıkışından rahatsız olarak müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.