UCM'nin Tutuklama Emri Çıkardığı Gallant, ABD Ziyaretine Hazırlanıyor

UCM'nin Tutuklama Emri Sonrası Gallant'ın ABD Ziyareti

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkardığı eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği bildirildi.

Washington'a Giriş Yapacak

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre, Gallant'ın 1 Aralık'ta Washington'a gitmesi planlanıyor. Bu ziyaretin kapsamı itibarıyla Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya geleceği ifade ediliyor.

İlk Yurt Dışı Ziyareti

UCM'nin Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından gerçekleştireceği bu ziyaret, eski bakanın yurtdışına yapacağı ilk seyahat olacak. Gallant, daha önce uzun zamandır arası bozuk olan Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından 5 Kasım'da görevden alınmıştı.

Savaş Suçları İddiaları

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM'nin bu kararı, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Washington yönetiminden çeşitli eleştiriler almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.