UCM'nin Tutuklama Kararı Çıkardığı Eski Bakan Gallant, Beyaz Saray'da McGurk ile Görüştü

UCM'nin Eski Bakan Gallant Hakkında Tutuklama Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu karar, Gazze'de gerçekleştirilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle 21 Kasım'da açıklandı.

Beyaz Saray'da Önemli Görüşme

Gallant, Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi. Toplantı, ABD’nin Orta Doğu politikasını şekillendiren kilit isimlerden biri olan McGurk ile gerçekleşti ve Gallant, sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraflar paylaştı.

Ateşkes Üzerine Değerlendirme

Görüşmeye dair değerlendirmelerinde Gallant, Gazze'de yakın zamanda bir ateşkesin sağlanmasının "gerçek bir ihtimal" olduğunu ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki gelişmeler için önemli bir sinyal niteliği taşıyor.

Yurtdışı Seyahat Yasakları

UCM'nin tutuklama kararı sonucu, Netanyahu ve Gallant’ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve birçok Afrika ülkesinin de dahil olduğu 124 UCM üyesi ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı bildiriliyor.