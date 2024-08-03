Uçmakdere'de Haftasonu Yamaç Paraşütü Keyfi

Yamaç Paraşütü Tutkunları İçin Uçmakdere

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından biri olarak hafta sonları yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Marmara'nın Güzellikleriyle Uçuş Keyfi

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerinde konumlanan Uçmakdere, yamaç paraşütü deneyimi arayanlar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ziyaretçiler, 250 ve 650 metrelik pistlerde rüzgarın durumuna bağlı olarak heyecan dolu uçuşlar gerçekleştiriyor.

İstanbul'dan Gelen Ziyaretçiler

Özellikle İstanbul ve çevresindeki şehirlerden gelen paraşütçüler, Uçmakdere'nin muhteşem manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülmenin keyfini çıkarıyorlar. Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, "Hafta sonları yoğun talep alıyoruz. Uçmakdere, yamaç paraşütü için en cazip yerlerden biri," diyerek bölgenin popülaritesine dikkat çekiyor.

Doğayla İç İçe Bir Deneyim

Baran, yamaç paraşütü aracılığıyla insanlara farklı bir deneyim yaşattıklarını belirterek, "İstanbul'a yakın olmamız, burayı ziyaret edenlerin sayısını artırıyor. Ziyaretçilerimizi güzel anılarla uğurlamak için farklı pistlerden uçuşlar düzenliyoruz," ifadesinde bulundu.

Havadan Güzellikleri Keşfedin

Yamaç paraşütü yapan Mehmet Gören ise bu deneyimin eşsiz olduğunu vurgulayarak, "Herkesin bu bölgenin güzelliklerini havadan görmesini tavsiye ediyorum," dedi. Uçmakdere, doğayla baş başa kalmak ve unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için ideal bir adres olmaya devam ediyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.