Uçmakdere, Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, bu hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların kaynaştığı bu bölgede, adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen ekstrem spor meraklıları, mavi ile yeşilin buluştuğu bu eşsiz güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Yamaç paraşütü eğitmeni Sevda Akdağ, ziyaretçilerin bölgede unutulmaz manzaralar eşliğinde lanetli deneyimler yaşadıklarını belirtti.

Akdağ, "Burası ziyaretçilerin çok beğendiği, gökyüzünden insanlara eşsiz manzara sunan bir yer. Uçuş yapan herkes buraya bayılıyor ve güzel anılarla buradan ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü yapan Rümeysa Yeter, ilk kez uçuş gerçekleştirdiğini ve bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi. İstanbul'dan gelen Sena Şener ise Uçmakdere'nin doğasının harika olduğunu, bölgedeki güzellikleri gökyüzünden izlemenin ayrı bir keyif olduğunu aktardı.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede, adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede, adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.