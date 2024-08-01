Ücretsiz Kontenjanlar için Merkezî Yerleştirme Başvuruları Başladı

Ücretsiz Okul ve Kurs Kontenjanları için Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara ve kurslara ücretsiz erişim için merkezi yerleştirme işlemlerinin başlamasını duyurdu. Bu uygulama, şehit, gazi aileleri ve koruma altındaki çocukların eğitim haklarını desteklemekte.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Kapsam dahilindeki bireyler için başvurular, 12 Ağustos’a kadar devam edecek. Adaylar, 13-18 Ağustos tarihleri arasında istedikleri okulları seçebilecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos’ta açıklanacak.

Ücretsiz Okul Hizmetleri

Bu süreçte, ücretsiz eğitim hizmeti, öğrencilere öğrenim ücretlerini kapsayacak. Ancak, yemek, kıyafet ve benzeri diğer hizmetler için ek ücretler alınabilir. Bu nedenle, başvuru yapacak ailelerin, kurumların harçları hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşıyor.

Başvuru ve Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Öğrencilerin başvuru işlemleri, kayıtlı oldukları okullardan yapılacak, tercih işlemleri ise e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Her öğrenci 5 ile 10 kişi arasında okul tercih edebilecek.

Kurslar da Kapsamda

Özel kurslar, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri de merkezi yerleştirme sistemine dâhil edilmekte. 16 yaşından küçük olan adayların başvuru işlemleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. 16 yaş ve üzerindekiler, ilk başvurularını bu müdürlüklere yapacaklar, tercihler ise e-Özel modülü aracılığıyla kendileri gerçekleştirebilecek.

Sürücü ve Meslek Kursları İçin Başvuru Süreci

Özel motorlu taşıt sürücü kursları ve diğer meslek kurslarına yönelik başvurular da il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden yapılacak. Her aday en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek.

Kayıt Yükümlülüğü

Başvuru sırasında yerleştiği kuruma kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz eğitim haklarını kaybedecekler. Yerleştirme işlemleri yalnızca belirli gruptaki çocuklar için geçerli olup, boş kontenjanlar için diğer süreçler MEB kuralları çerçevesinde belirlenecek.