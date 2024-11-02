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Üçüncü Uluslararası Göç Konferansı Ankara'da Gerçekleştirildi

Ankara'da düzenlenen 3. Uluslararası Göç Konferansı, göçmenlerin geri dönüşü üzerine tartışmalar yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:06
Üçüncü Uluslararası Göç Konferansı Ankara'da Gerçekleştirildi

Üçüncü Uluslararası Göç Konferansı Ankara'da Gerçekleşti

Ankara'da, Göç İdaresi Başkanlığı ve Polis Akademisi ile Koç Üniversitesi iş birliğinde "Göçmenlerin Geri Dönüşünde Zorluklar ve Yeni Başlangıçlar" temalı 3. Uluslararası Göç Konferansı düzenlendi.

Konferans, Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve iki gün sürdü. Açılışta, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 2014 yılından bu yana göç yönetiminde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Aktaş'dan Açıklamalar

Aktaş, Türkiye'nin uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda aktif çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımız, insan hakları temelinde etkin bir göç yönetimi uygulamaktadır" ifadesini kullandı.

Yabancıların Ülkeye Girişi ve Çalışmaları

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'nin göç yönetiminde insani değerlere uygun bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Yabancıların, ülkemize kanunlara uygun şekilde gelmesini istiyoruz" dedi.

Toros, gönüllü geri dönüşlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 727 bin 963 Suriyeli'nin güvenli ve onurlu geri dönüşü sağlanmıştır" bilgisini paylaştı.

Polis Akademisi'nden Geri Dönüş Yorumları

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, geri dönüşün yalnızca fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik entegrasyon süreci olduğunu dile getirdi.

Konferans boyunca "Geri Dönüş Politikaları", "Hukuki Boyutuyla Geri Dönüş" gibi konularda toplam altı oturum yapıldı. Bu süreçlerin akademik ve pratik düzeyde yürütüldüğü ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı ile Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları...

Göç İdaresi Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı ile Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince "Göçmenlerin Geri Dönüşünde Zorluklar ve Yeni Başlangıçlar" temalı 3. Uluslararası Göç Konferansı, Ankara'da düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı ile Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları...

Göç İdaresi Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı ile Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince "Göçmenlerin Geri Dönüşünde Zorluklar ve Yeni Başlangıçlar" temalı 3. Uluslararası Göç Konferansı, Ankara'da düzenlendi.

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