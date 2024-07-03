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UEFA Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı! Gol sevinci sonrası Bozkurt işareti yapmıştı...

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maçta attığı gol sonrası "Bozkurt" işareti yapan Merih Demiral, UEFA'nın dikkatini çekti. 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'ndaki Leipzig'de oynanan karşılaşmada sergilediği bu davranış sebebiyle UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 12:44
UEFA Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı! Gol sevinci sonrası Bozkurt işareti yapmıştı...

UEFA'nın yayınladığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın maç sırasında yaptığı "uygunsuz hareket" iddialarıyla ilgili olarak Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi gereğince soruşturma açıldığı belirtildi. Bu karar, maç sonrası Demiral'ın sosyal medyada da tartışmalara neden olan hareketiyle alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yetkililer, Merih Demiral'ın UEFA'dan gelen bu kararla ilgili olarak yakın zamanda bir açıklama yapabileceklerini belirtiyor.

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