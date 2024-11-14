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UEFA ve FIFA, Antisemitizm Kılıfıyla İsrail'e Yaptırım Uygulamıyor

İngiliz gazeteci Roshan Muhammed Salih, UEFA ve FIFA'nın İsrail'e yaptırım uygulamadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:00
UEFA ve FIFA, Antisemitizm Kılıfıyla İsrail'e Yaptırım Uygulamıyor

İngiliz Gazeteciden Sert Eleştiriler

İngiliz gazeteci Roshan Muhammed Salih, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamalarda, spor federasyonlarının Antisemitizm tartışmalarını nasıl yönettiğine dikkat çekti. Salih, "Batı'da futbol federasyonları gibi kuruluşlar, bu kişilere sınırsız hareket imkanı sağlıyor. Eğer Filistinliler ya da başka bir grup, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını yapmış olsaydı hemen yasaklarla karşılaşırlardı." dedi.

Olayların Gerçek Yüzü

Salih, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının başlattığı olayların, Filistinlilere mal edilmesi ve antisemitizm olarak yansıtılmasını eleştirerek, "Olaylar İsrailli taraftarların taşkınlık yapması, Filistin bayraklarına saldırmaları ve hakaret içeren tezahüratlar kullanmaları nedeniyle çıktı." ifadelerini kullandı.

Salih, sosyal medyada yayılan bazı görüntülerin, İsrail yanlısı propaganda amacıyla kasıtlı bir şekilde paylaşıldığını belirtti. "Tel Aviv'den gelen şiddet yanlısı holiganlar Amsterdam sokaklarında kaos çıkarıyor, soykırımcı fikirleriyle Arap karşıtı ırkçı sloganlar atıyor." şeklinde konuştu.

Antisemitizmin Araçsallaştırılması

Salih, antisemitizm kavramının, İsrail'in 'Filistin toprakları ve Lübnan'da işlediği insanlığa karşı suçları meşrulaştırma' amacıyla kullanıldığını vurguladı. Şöyle açıkladı: "İsrail'i eleştiren herkes antisemit olarak adlandırılıyor. Hatta Birleşmiş Milletler bile antisemit olmakla suçlanıyor. Antisemitizm, artık bir silah haline geldi."

Ayrıca, UEFA ve FIFA'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle hızlıca yaptırımlar uygularken, İsrail'e karşı neden benzer aksiyonlar almadığını sorguladı. "İsrail ve siyonistlere karşı hiçbir zaman bir yaptırım uygulanmadı." dedi.

Batı Medyasının Çifte Standartları

Salih, Batı medyasının, olayları haberleştirirken önemli bir sınav verdiğini ancak İsrail ve siyonist lobilerin etkisiyle başarısız olduğunu belirtti. "Batı, bu soykırımcı devleti desteklemeye devam ediyor ve işlediği tüm vahşeti göz ardı ediyor." dedi. Sky News kanalının olayları başta doğru bir şekilde yansıtmasına karşın, daha sonra bu görüntüleri kaldırdığını ve yeniden düzenleyerek antisemitizm vurgusu yaptığını ifade etti.

Salih, Batılı medya kuruluşlarının uluslararası siyonistler tarafından finanse edildiğine dikkat çekerek, "Sömürgeci ve emperyalist ülkelerin medya şirketleri zaman içinde derin bir Arap karşıtlığı geliştirdi." dedi. Bu durumu, medya şirketlerinin gerçekleri çarpıtma çabalarıyla bağdaştırarak, yapılan manipülasyonların farkında olunması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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