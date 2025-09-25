Uganda 2026: Museveni ile Bobi Wine Yeniden Başkanlık Yarışında

Uganda Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile muhalefet lideri Robert 'Bobi Wine' Kyagulanyi'nin Ocak 2026 başkanlık adaylıklarını onayladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:13
Uganda 2026: Museveni ile Bobi Wine Yeniden Başkanlık Yarışında

Uganda 2026: Museveni ile Bobi Wine Yeniden Başkanlık Yarışında

Komisyon onayı ve adaylıklar

Uganda Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve sahne adıyla tanınan eski şarkıcı ve ana muhalefet lideri Robert Kyagulanyi yani 'Bobi Wine''ın 2026 başkanlık seçimlerinde aday olmasına onay verdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) lideri Kyagulanyi, Ocak 2026'da yapılacak genel seçimlerde Museveni'ye karşı yarışacak.

Adayların ilk açıklamaları

Adayların açıklanmasının ardından konuşan Ulusal Direniş Hareketi (NRM) adayı ve Devlet Başkanı Museveni, ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve istikrar konularında başarılı olduklarını belirtti.

Museveni, seçilmesi durumunda refah düzeyini artırma, eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadele konularına odaklanacağını açıkladı.

Kyagulanyi ise 2021 seçimlerinde Museveni'ye karşı yarışmış, seçimde hile yapıldığını öne sürmüştü. O dönemde oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Kyagulanyi, değişim isteyen genç nesli temsil ettiğini vurguladı.

Muhalefetin yeni yüzü ve bölgesel hamle

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından 'Uganda muhalefetinin yeni yüzü' olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretlerinde bulunan Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.

Ocak 2026'da yapılacak seçimler, Uganda siyasetinde yeniden başaşağı bir rekabetin sahnesi olmaya hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep
3
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
4
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
5
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
6
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
7
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim