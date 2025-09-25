Uganda 2026: Museveni ile Bobi Wine Yeniden Başkanlık Yarışında

Komisyon onayı ve adaylıklar

Uganda Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve sahne adıyla tanınan eski şarkıcı ve ana muhalefet lideri Robert Kyagulanyi yani 'Bobi Wine''ın 2026 başkanlık seçimlerinde aday olmasına onay verdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) lideri Kyagulanyi, Ocak 2026'da yapılacak genel seçimlerde Museveni'ye karşı yarışacak.

Adayların ilk açıklamaları

Adayların açıklanmasının ardından konuşan Ulusal Direniş Hareketi (NRM) adayı ve Devlet Başkanı Museveni, ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve istikrar konularında başarılı olduklarını belirtti.

Museveni, seçilmesi durumunda refah düzeyini artırma, eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadele konularına odaklanacağını açıkladı.

Kyagulanyi ise 2021 seçimlerinde Museveni'ye karşı yarışmış, seçimde hile yapıldığını öne sürmüştü. O dönemde oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Kyagulanyi, değişim isteyen genç nesli temsil ettiğini vurguladı.

Muhalefetin yeni yüzü ve bölgesel hamle

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından 'Uganda muhalefetinin yeni yüzü' olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretlerinde bulunan Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.

Ocak 2026'da yapılacak seçimler, Uganda siyasetinde yeniden başaşağı bir rekabetin sahnesi olmaya hazırlanıyor.